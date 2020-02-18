https://static.news.ru/photo/4d449f8e-52d9-11ea-a5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Борт стоящего в порту Иокогама в Японии корабля Diamond Princess, на котором завершается карантин, 19 февраля покинули две гражданки России. У них не обнаружили признаков заражения коронавирусом.

В порту россиянок встретили сотрудники посольства страны. Женщины покинули территорию порта на автомобиле дипломатического представительства.

Теперь гражданки России смогут отправиться из Японии домой в соответствии с личными планами, передаёт ТАСС.

Лайнер Diamond Princess вышел из Иокогамы 20 января. Путешествие должно было завершиться 4 февраля, однако у пассажира, спустившегося с борта судна в Гонконге 25 января, врачи обнаружили коронавирус. После этого власти потребовали у экипажа лайнера бросить якорь рядом с Иокогамой и отправили врачей осматривать гостей Diamond Princess. Инфекцию подхватили уже более 400 пассажиров. В числе заразившихся есть и россиянка.

Как ранее писал NEWS.ru, 19 февраля заражённые коронавирусом нового типа пассажиры круизного лайнера в Японии начали сходить на берег. В общей сложности корабль покинут примерно 500 человек.