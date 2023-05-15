Японию предупредили о крахе из-за сотрудничества с НАТО Корейский эксперт Ким Соль Хва: сотрудничество с НАТО приведет Японию к краху

Фото: Stanislav Kogiku / AFLO / Global Look Press

Научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва предупредила, что сотрудничество Японии с НАТО может привести к «второй гибели» страны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Её заявление отражает опасения, что стремление Японии к военной силе может подорвать стабильность в регионе.

Ким Соль Хва отметила, что японские власти в настоящее время оправдывают свое военное взаимодействие с НАТО событиями на Украине, хотя стремление к укреплению связей с Альянсом в Японии наблюдается уже давно.

Японии следует понимать, что ее военный сговор с внешними силами и замысел по превращению страны в военную державу вызовут вторую гибель страны, — высказалась научный сотрудник Института японских исследований при МИД КНДР Ким Соль Хва.

Ранее генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что власти страны будут ужесточать санкции в отношении России и вместе с тем усиливать поддержку Украины. В настоящее время под санкциями Токио находятся около тысячи россиян и примерно 100 российских организаций.

В свою очередь исполняющий обязанности главы дипмиссии России в Японии Геннадий Овечко заявил, что отношения Москвы и Токио за последний год резко ухудшились в связи с тем, что власти островного государства последовали санкционной политике Запада.