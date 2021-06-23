Япония выразила протест России из-за военных учений на Курилах

Японские власти выразили протест России в связи с военными учениями Тихоокеанского флота и сил Восточного военного округа на Курильских островах, сообщил журналистам генсек кабинета министров Кацунобу Като.

Мы следим за действиями российских военных на северных территориях (так в Японии называют Курильские острова. — NEWS.ru). 23 июня мы выразили протест по дипломатическим каналам в связи с усилением военного присутствия России на этих островах, — отметил политик.

Он заявил, что подобные манёвры противоречит позиции Японии о принадлежности островов.

Учения прошли на Итурупе и Кунашире, а также на Сахалине и в акватории Японского моря. В них приняли участие 10 тысяч военных, 500 единиц боевой техники, 12 кораблей и судов.

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) ранее вызвал негативную реакцию у читателей японской газеты Mainichi Shimbun. Они посчитали, что такой шаг может угрожать интересам Токио. В частности, они боятся, что он окажет негативное влияние на решение вопроса о территориальных претензиях Японии на Курилы.