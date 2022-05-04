Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты

Фото Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Японии выразило протест властям КНДР в связи с запуском баллистической ракеты, сообщил журналистам парламентский заместитель японского министра обороны Макото Оники. По его словам, которые приводит ТАСС, максимальная высота полёта составила около 800 километров, она пролетела расстояние примерно 500 километров, упав за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В связи с этим мы выразили протест КНДР по линии посольства в Пекине, — сказал Оники.

Береговая охрана Японии потребовала от коммерческих судов соблюдать повышенные меры безопасности и призвала ни в коем случае не приближаться к плавающим фрагментам ракеты в случае их обнаружения.

По данным Сеула, пуск был произведён примерно в 12:03 по местному времени (6:03 мск). По оценкам военных, речь может идти о запуске межконтинентальной баллистической ракеты или баллистической ракеты средней дальности. Нынешний пуск стал 14-м с начала года.

Ранее стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил: КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Планы на будущее политик озвучил в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля. Он добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны».16 апреля была испытана новая система тактического управляемого оружия.