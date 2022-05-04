КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря Yonhap: КНДР запустила в сторону Японского моря неопознанную ракету

Фото Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

КНДР произвела очередной запуск ракеты в направлении Японского моря. Неопознанный снаряд вполне может быть межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи.

Агентство отмечает, что военные Южной Кореи анализируют данные о дальности и максимальной высоте полёта снаряда.

В 2022 году КНДР произвела 14 пусков различных ракет. Так, 16 апреля была испытана новая система тактического управляемого оружия.

Ранее стало известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил: КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы на максимальной скорости. Планы на будущее политик озвучил в рамках парада в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА) 25 апреля. Он добавил, что функция оружия не может ограничиваться только «предотвращением войны».