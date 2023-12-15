Япония подвергла санкциям 57 российских компаний Минэкономики Японии ввело санкции в отношении 57 компаний РФ и 27 — Белоруссии

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Завод «Восточная верфь»

Министерство экономики Японии ввело новый пакет санкций против 57 компаний из России, 27 — из Белоруссии. Также под ограничения попали по две компании из ОАЭ и Узбекистана, одна — из Сирии. Как указано на сайте министерства, санкции начнут действовать с 22 декабря.

В списке оказались такие компании, как Уральский завод гражданской авиации и Брянский автомобильный завод, ЦНИИ «Буревестник» и «Восточная верфь», «Информационные спутниковые системы» и НПО «Ижевские беспилотные системы». Всего список организаций, оказавшихся под санкциями Японии, включает 494 компании и организации из России.

Также ограничениям подверглись уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, замминистра обороны Татьяна Шевцова и еще 33 гражданина РФ. Попали под санкции и два фигуранта дела о сбитом малайзийском самолете Boeing. Всем им запрещен въезд, активы будут заморожены.

Под санкции попали «Юнармия», ЧВК «Патриот» и Центр прикладной физики РАН. С 1 января 2024 года запрещен импорт из России непромышленных алмазов.

Ранее сообщалось, что Токио был намерен до конца 2024 года расширить список санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. Также Япония планировала внести в санкционные списки организации из третьих стран, которые помогают Москве обходить принятые против нее меры. При этом список санкций против третьих стран в Токио обещали постепенно дополнять.

Япония вводила рестрикции против Москвы поэтапно, в результате чего, в частности, оказались заморожены активы целого ряда российских банков. Помимо этого утвержден список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, где числится уже около 800 наименований.