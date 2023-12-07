Япония начнет наказывать за помощь России в обходе санкций Япония введет санкции против стран, помогающих РФ обходить ограничения

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Япония до конца текущего года намерена расширить список санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении МИД этой страны. Также Токио планирует внести в санкционные списки организации из третьих стран, помогающие РФ обходить принятые против нее меры.

Что касается санкций против России, то премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что в дополнение к новым санкциям в отношении российских физических и юридических лиц к концу года в качестве объектов санкций также будут определены организации третьих стран, подозреваемые в причастности к обходу этих мер, — говорится в сообщении.

При этом список санкций против третьих стран будет постепенно дополняться, подчеркнули в японском внешнеполитическом ведомстве. В настоящее время Пекин установил ограничения в отношении порядка 1 тысячи человек и 100 организаций из России. Рестрикции вводились поэтапно, в результате чего, в частности, оказались заморожены активы целого ряда российских банков. Помимо этого утвержден список запрещенных к экспорту в РФ товаров и технологий, где числится уже около 800 наименований.

Ранее страны G7 по итогам прошедшего 6 декабря саммита пообещали ввести запрет на алмазы из России, он вступит в силу с 1 января 2024 года. При этом ограничения не распространятся на промышленные алмазы. Также «семерка» намерена помочь Киеву получить компенсацию от РФ в соответствии с международным правом, а страны-участницы G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы.