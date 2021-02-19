Японцы раскритиковали власти страны из-за Курильских островов

https://static.news.ru/photo/3db132ee-72b8-11eb-af65-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Читатели японского портала Shukan Gendai подискутировали по поводу целесообразности продолжения диалога о Курильских островах. Они раскритиковали власти страны за их действия по данному вопросу.

Автор статьи в издании попытался проанализировать подход к вопросу о принадлежности Курил двух премьер-министров страны — Синдзо Абэ и Ёсихидэ Суги. По итогу журналист пришёл к мнению, что Суга намерен вернуться к «традиционной японской дипломатии», в то время как Абэ вёл с Москвой активную дружественную политику.

Читатели издания вспомнили о методе «хикивакэ», о котором говорил президент РФ Владимир Путин в 2012 году. Тогда он подчеркнул, что территориальный вопрос следует решать с помощью «приемлемого компромисса». К этому термину лидеры двух стран обратились и в 2016 году, когда объявили о готовности проведения совместной хозяйственной деятельности на островах.

Тем не менее пользователи отметили, что этот метод уже потерял актуальность из-за поправок в Конституцию РФ. Одна из поправок запрещает призывы к отчуждению территории страны.

Власти говорят, что хотят вернуть территории, но проблема в том, что сам народ к этому не готов; Виноваты не СМИ и Россия, а японские власти; К сожалению, об островах можно забыть; На островах уже живут русские, поэтому вернуть их не получится. Япония слишком слаба в переговорах, — высказались юзеры. Их слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия не рассматривает возможность передачи островов Курильского архипелага Японии при заключении мирного договора между Москвой и Токио, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что этот вопрос закрыт и российская Конституция не позволяет возвращаться к обсуждению гипотетической передачи контроля над островами другому государству.