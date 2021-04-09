Японцы отреагировали на фильм с «неудобной правдой» о Курилах

Японские пользователи оценили статью JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме «Кунашир», посвящённом жизни на одноимённом курильском острове.
В публикации приводится мнение режиссёра Владимира Козлова, снявшего ленту с «неудобной правдой» для японцев. Работающий во Франции автор фильма назвал его трудным для понимания японцами.
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Ранее NEWS.ru сообщал, что обнародование документа о переговорах СССР и Японии о принадлежности Курил, который удивительным образом оказался у японской стороны, может быть неслучайным. Такое мнение высказал востоковед Алексей Маслов. Он поставил под сомнение подлинность документа. Поводом для этого стало то, что предполагаемые решения Леонида Брежнева содержат много странностей и не могли быть актуальными ни тогда, ни сейчас.