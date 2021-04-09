Японцы отреагировали на фильм с «неудобной правдой» о Курилах

https://static.news.ru/photo/84276fb0-9b33-11eb-9687-96000091f725_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Японские пользователи оценили статью JB Press журналистки Асуки Токуямы о документальном фильме «Кунашир», посвящённом жизни на одноимённом курильском острове.

В публикации приводится мнение режиссёра Владимира Козлова, снявшего ленту с «неудобной правдой» для японцев. Работающий во Франции автор фильма назвал его трудным для понимания японцами.

В комментариях читатели обсуждали не столько фильм, сколько судьбу «северных территорий»: «Возврат северных территорий совершенно невозможен. Никто нам их не вернёт. Надо прекращать все разговоры вокруг этого!», «Кунашир нам больше никогда не вернётся. Точка! Поэтому нужно подписывать с Россией мирный договор, и как в нормальных странах, ездить на острова по нормальным японским паспортам с визами!», «Не нужны нам эти острова. Оставьте их России!», «Ничего неожиданного или „неприятного“ в этом фильме для японцев нет».

Ранее NEWS.ru сообщал, что обнародование документа о переговорах СССР и Японии о принадлежности Курил, который удивительным образом оказался у японской стороны, может быть неслучайным. Такое мнение высказал востоковед Алексей Маслов. Он поставил под сомнение подлинность документа. Поводом для этого стало то, что предполагаемые решения Леонида Брежнева содержат много странностей и не могли быть актуальными ни тогда, ни сейчас.