Японцы испугались после слов Путина об инциденте с эсминцем Defender

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал о прямой линии президента РФ Владимира Путина, описав реакцию главы государства на инцидент с британским эсминцем Defender.

Путин отметил, что Россия могла потопить Defender, но мир из-за этого не стал бы на грань третьей мировой войны. Читатели портала Yahoo News Japan активно комментировали публикацию.

Заявления Путина в отношении британского эсминца направлены и против Японии. Они имеют отношение к активности Китая в Юго-Восточной Азии и Южно-Китайском море, — написал один из пользователей.

Другие также увидели в публикации опасность для Японии, но вспомнили и про Курильские острова.

В такое турбулентное время Японии, наверное, нужно попытаться предпринять что-то решительное в отношении «северных территорий». Сколько ещё будем мы оставаться пай-мальчиками? Если сохраним такой подход, то острова никогда не вернём! Хотя это теперь и опасно! — считает другой читатель.

Ранее стало известно, что если бы британский эсминец Defender не покинул границы территориального моря РФ после предупредительной стрельбы, то российские военные должны были действовать жёстко. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.