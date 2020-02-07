https://static.news.ru/photo/3293a352-49be-11ea-8620-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Han/XinHua/Global Look Press

В изолированном из-за коронавируса от остального Китая городе Ухань построена вторая за последние две недели инфекционная больница.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя мэра города Ху Ябо. По его словам, обслуживать медучреждение будут около двух тысяч врачей.

Больница «Лэйшэньшань» вместимостью 1600 коек будет сдана 8 февраля, — заявил Ябо.

На сегодняшний день в Ухани функционирует 28 стационарных больниц. Их общая вместимость составляет около 8,9 тысячи мест. Кроме того, в городе развёрнуты три полевых госпиталя суммарной вместимостью в 4,25 тысячи коек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайский новостной портал «Фэнхуаван» рассказал об образе жизни жителей города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.