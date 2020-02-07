В изолированном из-за коронавируса от остального Китая городе Ухань построена вторая за последние две недели инфекционная больница.
Об этом
Больница «Лэйшэньшань» вместимостью 1600 коек будет сдана 8 февраля, — заявил Ябо.
На сегодняшний день в Ухани функционирует 28 стационарных больниц. Их общая вместимость составляет около 8,9 тысячи мест. Кроме того, в городе развёрнуты три полевых госпиталя суммарной вместимостью в 4,25 тысячи коек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что китайский новостной портал «Фэнхуаван» рассказал об образе жизни жителей города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен