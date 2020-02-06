https://static.news.ru/photo/321693b0-48da-11ea-8aee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua/Global Look Press

Китайский новостной портал «Фэнхуаван» рассказал об образе жизни жителей города Ухань, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса.

По данным издания, администрация города принимает все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания. Общественный транспорт не работает. Закрыты все госучреждения, частные больницы, торговые центры и рестораны. Жители города, население которого составляет около 11 млн человек, не ходят на работу, а квартиросъёмщики не платят за жильё.

Санитары, которые дежурят на улицах Ухани, постоянно проверяют температуру у граждан. Аптеки и магазины закрываются не позднее 17:00 по местному времени. В город, несмотря на объявленный карантин, прибыло 8328 медиков. Кроме того, люди со всего Китая участвуют в сборе медикаментов, передаёт « Политика Сегодня ».

По данным городских властей, на сегодняшний день темпы роста случаев заражения снизились, количество пациентов, которых удалось вылечить от коронавируса, наоборот возросло.

Ранее NEWS.ru писал о том, что врачи китайского города Ухань начиная с четверга, 6 февраля, будут проверять всех жителей на наличие симптомов коронавируса.