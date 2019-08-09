https://static.news.ru/photo/194d8718-bb8a-11e9-bd35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Masfiqur Sohan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Число жертв оползня в штате Мон на юго-востоке Мьянмы увеличилось до 41 человека.

Об этом сообщает агентство « Синьхуа », ссылаясь на пожарную службу. По его данным, операции по поиску пропавших продолжаются.

Оползень был вызван наводнением, начавшимся из-за проливных дождей. Несколько населённых пунктов подтоплены. В регионе временно закрылись некоторые госучреждения. Около 12 тысяч человек покинули свои дома. Их разместили в эвакуационных пунктах, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что один человек погиб во время тропического шторма в северо-восточной части Вьетнама. Стихия бушует в провинциях Куангнинь и Тханьхоа.