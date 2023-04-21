Возле Южной Кореи загорелось российское рыболовецкое судно Yonhap: рыболовецкое судно из РФ загорелось у берегов Южной Кореи, четыре человека пропали

Фото: Alexandr Arkhipov/Russian Look

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 25 человек, загорелось у берегов южнокорейского города Ульсан. Четыре человека пропали без вести. Все члены команды — россияне. Об этом сообщает агентство Yonhap с ссылкой на данные береговой охраны Республики Корея. Причины ЧП и название судна не сообщаются.

Представители береговой охраны сообщили, что российское рыболовное судно, перевозившее 25 человек, загорелось у юго-восточного прибрежного города Ульсан утром в пятницу, четыре человека пропали без вести. Два человека получили незначительные травмы, — говорится в сообщении агентства.

По информации береговой охраны, судно перевозило 100 тонн морепродуктов. Пожар начался, когда корабль находился примерно в 300 километрах к юго-востоку от Сеула. В это время он шел по направлению к России. Инцидент произошел в 00:43 (18:43 мск 20 апреля).

После получения сигнала тревоги к месту происшествия были направлены спасательные суда береговой охраны Южной Кореи. В результате удалось спасти 21 человека. Поиск пропавших и тушение пожара продолжаются.

Ранее сообщалось, что в западной части Таиланда на реке Мае Клонг в районе Муанг загорелся и взорвался нефтяной танкер Smooth Sea 22, в результате чего восемь рабочих пропали без вести. По данным местных СМИ, на момент происшествия судно проходило регулярное техническое обслуживание на верфи, а баки были пусты.