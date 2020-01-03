https://static.news.ru/photo/c891f738-2e47-11ea-a85d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Rufeng/Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла под контроль ситуацию со вспышкой неизвестной инфекции с симптомами пневмонии в Китае. Ведомство оказывает республике поддержку в этом вопросе, рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Существует много потенциальных причин вирусной пневмонии, многие из которых являются более распространёнными, чем причины тяжёлого острого респираторного синдрома, — цитирует чиновника ТАСС.

Число заражённых неизвестной формой пневмонии в Китае увеличилось до 44 человек, сообщили представители Комитета по делам здравоохранения города Ухань. Ещё 121 гражданин помещён под наблюдение медиков.

11 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, говорится на сайте ведомства. Врачи продолжают искать людей, имевших какие-либо контакты с инфицированными.

В Амурской области (Россия) усилили санитарный контроль на пунктах пропуска через государственную границу из-за вспышки пневмонии неизвестного происхождения в КНР.