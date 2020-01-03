Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) взяла под контроль ситуацию со вспышкой неизвестной инфекции с симптомами пневмонии в Китае. Ведомство оказывает республике поддержку в этом вопросе, рассказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.
Существует много потенциальных причин вирусной пневмонии, многие из которых являются более распространёнными, чем причины тяжёлого острого респираторного синдрома, — цитирует чиновника ТАСС.
Число заражённых неизвестной формой пневмонии в Китае увеличилось до 44 человек, сообщили представители Комитета по делам здравоохранения города Ухань. Ещё 121 гражданин помещён под наблюдение медиков.
11 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии, говорится на сайте ведомства. Врачи продолжают искать людей, имевших какие-либо контакты с инфицированными.
В Амурской области (Россия) усилили санитарный контроль на пунктах пропуска через государственную границу из-за вспышки пневмонии неизвестного происхождения в КНР.
Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая призывают граждан не паниковать из-за вспышки пневмонии неизвестной природы. Очагом инфекции стал рынок морепродуктов. Проводится дезинфекция местности. Точную причину распространения заболевания пока сказать не могут. В КНР несколько раз фиксировали вспышки атипичной пневмонии. В 2002–2003 годах жертвами инфекции на материковом Китае стали около 350 человек.