Востоковед: Китай может быть полезен РФ только поставками микроэлектроники Востоковед Вавилов: Китай может быть полезен для «оборонки» России только микроэлектроникой

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Китай может быть полезен для оборонной отрасли России только поставками микроэлектроники, заявил китаист, политолог, востоковед Николай Вавилов. В беседе с ИА SM.News он отметил, что на данный момент РФ имеет полный комплекс вооружений, за исключением гражданских и военных беспилотников, но есть вопросы с микроэлектроникой, которые постепенно решаются, в том числе за счет разработок КНР.

У нас весь комплекс вооружений собственный есть, за исключением беспилотников, гражданских и военных. Невозможно везде и хорошо развиваться. Есть вопросы с микроэлектроникой. Вопросы с микроэлектроникой, насколько я понимаю, постепенно решаются, в том числе и в связи с тем, что Китай собственными силами разрабатывает полный комплекс электроники. Раньше они тоже были абсолютно зависимыми. Вот на эту электронику большая надежда, — отметил востоковед.

По словам Вавилова, российский экспорт имеет крупные масштабы в Китае — порядка нескольких миллиардов долларов, и скорее Пекин может попросить у России вооружение.

Китайская газета Global Times ранее сообщила, что России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике.