Во Вьетнаме зафиксировали первую смерть от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fc3d7696-d30d-11ea-87be-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме. Жертвой инфекции стал 70-летний мужчина.

В руководящем комитете по профилактике и контролю за распространением COVID-19 пояснили, что скончался пациент 428, который проходил лечение в Da Nang Hospital. В медучреждение он поступил с диагнозом, не связанным с коронавирусом, и заразился уже там, сообщает издание Vietnam News.

В период пандемии во Вьетнаме было выявлено 509 случаев заражения COVID-19. При этом около полутора сотен человек заболели в последнюю неделю июля. Вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг, население которого превышает 1 млн человек. По предположению местных властей, вирус проник в город вместе с нелегалами либо в результате мутации в одной из больниц города, где лечат коронавирус.

Как писал NEWS.ru, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что открытый во Вьетнаме новый штамм коронавируса не опаснее других разновидностей SARS-CoV-2. По словам представителя организации в стране Кидуна Парка, нет никаких доказательств того, что наблюдаемые до сих пор мутации привели к увеличению или уменьшению вирулентности или тяжести болезни.