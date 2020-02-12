Пять случаев заражения коронавирусом были выявлены в муниципалитете недалеко от Ханоя. После этого власти приняли решение поместить 10 тысяч жителей коммуны на карантин на 20 дней.
Как заявили в Министерстве здравоохранения Вьетнама, к 13 февраля в стране зарегистрированы 15 случаев заражения COVID-2019,
Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения призвала государства оставить разногласия и вместе бороться против коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.
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