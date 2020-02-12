https://static.news.ru/photo/392d8c08-4e25-11ea-970c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Zeguo/Global Look Press

Пять случаев заражения коронавирусом были выявлены в муниципалитете недалеко от Ханоя. После этого власти приняли решение поместить 10 тысяч жителей коммуны на карантин на 20 дней.

Как заявили в Министерстве здравоохранения Вьетнама, к 13 февраля в стране зарегистрированы 15 случаев заражения COVID-2019, отмечает France Presse.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения призвала государства оставить разногласия и вместе бороться против коронавируса, вспышка которого произошла в Китае.