Власти Улан-Батора издали указ о силовом разгоне протестующих

Фото: Туяна Зондуева/ТАСС

Губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар издал указ о силовом разгоне акций протеста, проходящих на центральной площади столицы Монголии и возле Дома правительства, сообщает телеканал Eagle. В документе отмечается, что решение принято в связи с угрозой выхода протестов за рамки закона и перехода к насилию.

Издан указ губернатора столицы о силовом разгоне демонстраций и собраний в соответствии с законом. <...> Информируем граждан о том, что такое решение принято, и призываем их прекратить подстрекательскую деятельность, — цитирует канал документ.

В связи с беспорядками парламент Монголии собрался на внеочередное заседание.

Как сообщалось ранее, протесты в Монголии вспыхнули после сообщения о масштабной краже угля на сумму $1,8 млрд. Демонстранты требуют раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как считают протестующие, могут быть высокопоставленные политики. Местные СМИ отмечают, что настроение митингующих становится все более агрессивным, некоторое время назад они предприняли попытку штурма здания правительства.