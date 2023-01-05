Власти Тайваня расширили ограничения на экспорт в Россию Тайвань расширил ограничения на экспорт товаров двойного назначения в Россию и Белоруссию

Фото: shutterstock.com

В Министерстве экономики Тайваня (MOEA) решили расширить ограничения на экспорт высокотехнологичных товаров в Россию и Белоруссию. В обновленный список, обнародованный на сайте ведомства, вошли 52 наименования. Представители МОЕА подчеркнули, что ограничительные меры направлены на то, чтобы предотвратить экспорт товаров и технологий двойного назначения, которые могли бы использоваться в военных целях.

Ведомство включило в обновленный перечень вещества, связанные с ядерной энергетикой, химикаты, а также продукцию, используемую в области машиностроения. Правила уже вступили в силу.

Министерство экономики Тайваня призвало поставщиков соблюдать правила экспортного контроля. Также ведомство попросило их осуществлять надлежащую проверку перед заключением сделок с РФ и Белоруссией.

Летом власти Тайваня приняли решение запретить экспорт в Россию и Белоруссию чипов с тактовой частотой более 25 МГц, а также литографического оборудования, которое используется для производства данных микросхем. Также введено ограничение по конструктивному исполнению изделий: экспортируемые в РФ и Белоруссию микросхемы должны иметь не более 144 контактов.

После этого заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак заявил, что отказ Тайваня от поставок ряда микропроцессоров в Россию не является трагичным. По его словам, неформальный запрет экспорта многих высокотехнологичных изделий, производимых Тайванем, действовал и до 24 февраля, отличие лишь в том, что теперь он стал официальным.