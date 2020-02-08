Власти Тайваня расширили список ограничений в отношении въезжающих на остров жителей Гонконга и Макао, чтобы контролировать распространение нового типа коронавируса.
Запрет на въезд не коснётся людей, совершающих деловые поездки, а также тех, кого переводят по работе транснациональные компании. Ограничения не будут действовать и в отношении супругов и детей держателей местных паспортов, если у них есть резидентские разрешения. Все они должны будут находиться дома на карантине в течение 14 дней.
Как
Ранее власти Тайваня запретили въезд жителям континентального Китая и стали отказывать международным круизным лайнерам в остановке в местных портах, писал NEWS.ru.
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