https://static.news.ru/photo/c2daf698-4bd7-11ea-88e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Тайваня расширили список ограничений в отношении въезжающих на остров жителей Гонконга и Макао, чтобы контролировать распространение нового типа коронавируса.

Запрет на въезд не коснётся людей, совершающих деловые поездки, а также тех, кого переводят по работе транснациональные компании. Ограничения не будут действовать и в отношении супругов и детей держателей местных паспортов, если у них есть резидентские разрешения. Все они должны будут находиться дома на карантине в течение 14 дней.

Как отмечает Reuters, студентам из Гонконга и Макао, обучающимся на Тайване, въезд запретили. На острове было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV.

Ранее власти Тайваня запретили въезд жителям континентального Китая и стали отказывать международным круизным лайнерам в остановке в местных портах, писал NEWS.ru.