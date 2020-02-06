https://static.news.ru/photo/85ba58a8-48a3-11ea-a5e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Photomall/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти китайского Тайваня запретили международным круизным кораблям останавливаться в островных портах из-за растущей угрозы вспышки коронавируса.

Запрет вступил в силу 6 февраля, уточняет Reuters. Также на остров запретили въезд гражданам КНР, проживающим в континентальной части страны.

Ранее коронавирус 2019-nCoV был выявлен у 20 пассажиров лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама, писал NEWS.ru. Многие находящиеся на этом судне люди побывали на острове Тайвань во время однодневной экскурсии. Круизный лайнер останавливался в крупном портовом городе Цзилун 31 января. Пассажиры, вероятно, посещали популярные у туристов достопримечательности Тайбэя.