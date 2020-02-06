Власти китайского Тайваня запретили международным круизным кораблям останавливаться в островных портах из-за растущей угрозы вспышки коронавируса.
Запрет вступил в силу 6 февраля,
Ранее коронавирус 2019-nCoV был выявлен у 20 пассажиров лайнера Diamond Princess, который находится на карантине в японском порту Иокогама, писал NEWS.ru. Многие находящиеся на этом судне люди побывали на острове Тайвань во время однодневной экскурсии. Круизный лайнер останавливался в крупном портовом городе Цзилун 31 января. Пассажиры, вероятно, посещали популярные у туристов достопримечательности Тайбэя.
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