Правительство Тайваня заявило, что с 6 февраля гражданам КНР будет запрещён въезд на остров. Ограничительная мера коснётся людей, проживающих в континентальной части Китая.
Решение ввести запрет было принято на фоне вспышки в китайской провинции Хубэй пневмонии, вызванной коронавирусом. На Тайване зарегистрированы 11 случаев заражения вирусом нового типа. В заявлении Центрального эпидемического центра сказано, что на ограничение повлияли тесные обмены с Китаем и серьёзность эпидемии.
Ранее NEWS.ru писал, что третий случай заражения вирусом был выявлен на Филиппинах. Врачи диагностировали вирус у 60-летней китаянки, прилетевшей из Ухани.
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