https://static.news.ru/photo/66de5398-47f0-11ea-8a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walid Berrazeg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Тайваня заявило, что с 6 февраля гражданам КНР будет запрещён въезд на остров. Ограничительная мера коснётся людей, проживающих в континентальной части Китая.

Решение ввести запрет было принято на фоне вспышки в китайской провинции Хубэй пневмонии, вызванной коронавирусом. На Тайване зарегистрированы 11 случаев заражения вирусом нового типа. В заявлении Центрального эпидемического центра сказано, что на ограничение повлияли тесные обмены с Китаем и серьёзность эпидемии.

Ранее NEWS.ru писал, что третий случай заражения вирусом был выявлен на Филиппинах. Врачи диагностировали вирус у 60-летней китаянки, прилетевшей из Ухани.