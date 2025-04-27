Власти Пакистана обратились к России после теракта в Кашмире Глава МО Пакистана Асиф призвал Россию помочь в расследовании теракта в Кашмире

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Хаваджа Асиф

Москва и Пекин могли бы помочь в международном расследовании теракта в Кашмире, заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф. По его словам, которые приводит РИА Новости, важно установить виновных в трагедии, а не голословно обвинять пакистанскую сторону в случившемся.

Россия или Китай, или даже западные страны могут сыграть очень позитивную роль в этом кризисе и они даже могут создать следственную группу, которой следует поручить эту работу, чтобы расследовать, лжет ли Индия, — отметил глава Минобороны Пакистана.

Асиф подчеркнул, что пакистанская армия не планирует начинать военные действия против Индии. Однако он допустил, что эскалация конфликта приведет к обмену ядерными ударами.

Неизвестные в камуфляжной форме 22 апреля открыли стрельбу из автоматического оружия в популярном туристическом городе. В результате атаки погибли 26 человек (25 индийцев и один непалец), множество людей получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления. Индийские спецслужбы заявили, что располагают доказательствами участия пакистанской разведки ISI в организации этого теракта.

Позже в индийском регионе Джамму и Кашмир власти снесли дома пяти лиц, подозреваемых в организации теракта в Пахалгаме. Данная операция проводилась в округах Шопиан, Кулгам и Пулвама в рамках усиления мер противодействия террористическим группировкам.