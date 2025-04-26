Власти Индии пошли на жесткие меры в отношении подозреваемых в теракте В Индии снесли дома предполагаемых организаторов теракта в Пахалгаме

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Дома предполагаемых боевиков из Кашмира снесены в Шринагаре

В индийском регионе Джамму и Кашмир власти снесли дома пяти лиц, подозреваемых в организации теракта в Пахалгаме, передает телеканал NDTV. Данная операция проводилась в округах Шопиан, Кулгам и Пулвама в рамках усиления мер противодействия террористическим группировкам.

Телеканал отмечает, что среди разрушенных построек оказалось жилище одного из командиров «Лашкар-э-Тайба» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). До этого были взорваны два здания, принадлежавших другим предполагаемым участникам нападения.

Неизвестные в камуфляжной форме 22 апреля открыли стрельбу из автоматического оружия в популярном туристическом городе. В результате атаки погибли 26 человек (25 индийцев и 1 непалец), множество людей получили ранения. Нападавшие скрылись с места преступления. Индийские спецслужбы заявили, что располагают доказательствами участия пакистанской разведки ISI в организации этого теракта.

Ранее профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев выразил опасения по поводу возможной эскалации ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. Эксперт подчеркнул, что жесткие меры Нью-Дели, включая угрозы ограничить доступ Пакистана к водам реки Инд, могут привести к катастрофическим последствиям для пакистанского населения, столкнувшегося с острой нехваткой водных ресурсов.