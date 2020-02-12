https://static.news.ru/photo/1cf517f0-4e24-11ea-b643-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/Global Look Press

Новый метод диагностики позволил медикам из Хубэя выявить большое количество случаев заражения коронавирусом.

Так власти китайской провинции объяснил резкий рост числа пациентов с COVID-19. В общей сложности выявлено более 14 тысяч новых больных. Всем им ставят так называемый клинический диагноз, который позволяет предоставлять людям лечение на ранней стадии, передаёт «Интерфакс».

Количество жертв коронавируса в Хубэе возросло до 1310. Общее число заражённых в провинции превышает 48 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Китая уволили с должности секретаря парткома Хубэя, где зарегистрирована самая мощная вспышка коронавируса.