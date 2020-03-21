https://static.news.ru/photo/940ed312-6c51-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via www.imago-im/www.imago-images.de/Global Look Press

Главный министр национального столичного округа Дели Арвинд Кеджривал сообщил о закрытии города на карантин. Ограничения продлятся до 31 марта.

Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. Дели будет заблокирован с завтрашнего дня с 6 утра (23 марта. — NEWS.ru) до 31 марта. Были сделаны некоторые исключения для того, чтобы обеспечить возможность закупать основные товары, а базовые услуги продолжали функционировать, — заявил Кеджривал.

Мэрия индийской столицы присоединилась к заявлению и подчеркнула, что в городе будет работать лишь 25% автобусного парка. Также закроются индуистские храмы, христианские церкви, сикхские гурдвары и другие религиозные центры. Рестораны, кафе и бары будут работать только на вынос.

NEWS.ru писал ранее, что в Индии начал действовать народный комендантский час. На дорогах городов постоянно передвигаются полицейские.