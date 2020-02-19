Правительство Монголии на фоне вспышки коронавируса в соседнем Китае запретило организацию общественных мероприятий. В самой стране пока не было выявлено случаев заражения COVID-2019.
Власти страны продлили до 30 марта ограничение деятельности детских садов, школ, учебных центров и вузов,
В начале февраля из Ухани, откуда началась эпидемия, было эвакуировано 32 гражданина Монголии.
Ранее NEWS.ru писал, что детские сады, школы, университеты, библиотеки, кинотеатры, стадионы и интернет-кафе в Монголии были закрыты после выявления случаев заражения коронавирусом в приграничных районах КНР.
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