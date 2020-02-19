https://static.news.ru/photo/a7193668-52fd-11ea-aca5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Огородник/ТАСС

Правительство Монголии на фоне вспышки коронавируса в соседнем Китае запретило организацию общественных мероприятий. В самой стране пока не было выявлено случаев заражения COVID-2019.

Власти страны продлили до 30 марта ограничение деятельности детских садов, школ, учебных центров и вузов, передаёт агентство МОНЦАМЭ.

В начале февраля из Ухани, откуда началась эпидемия, было эвакуировано 32 гражданина Монголии.

Ранее NEWS.ru писал, что детские сады, школы, университеты, библиотеки, кинотеатры, стадионы и интернет-кафе в Монголии были закрыты после выявления случаев заражения коронавирусом в приграничных районах КНР.