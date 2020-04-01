Вирусолог отверг возможность второй волны COVID-19 в Китае

https://static.news.ru/photo/ca4eacf8-7418-11ea-bea2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

КНР не грозит вторая волна распространения нового коронавируса, а ситуация с пандемией в мире начнёт нормализовываться уже в конце апреля. Такой прогноз озвучил 1 апреля ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.

Пресекаем возможность распространения вируса уже на первом этапе. Поэтому повторной волны пневмонии в Китае не будет, — приводит слова эксперта информационный портал Sina.

Он выразил уверенность, что странам, принимающим эффективные меры по борьбе с коронавирусом, удастся взять ситуацию под контроль, после чего в конце апреля наступит переломный момент.

По словам Наньшаня, в данное время необходимо уделять особое внимание инфицированным, которые не имеют симптомов, потому что они могут быть источником заражения.

Как списал NEWS.ru, коронавирус в КНР отступает, и число заболевших с каждым днём снижается. По последним данным, в больницах остаются 2004 человека, а 93,5% из всех подхвативших опасное заболевание вылечились. Об этом сообщили в Государственном комитете по вопросам здравоохранения страны. Сейчас число заболевших в Китае составляет 81 554 человека. При этом 76 238 из них полностью излечились и выписались из стационаров. Таким образом, процент выздоровевших составил 93,48% от общего числа заболевших.

По состоянию на 1 апреля, в мире более 859 тысяч человек заразились коронавирусом, свыше 42 тысяч умерли, более 178 тысяч выписаны из больниц. В России — 2777 случаев коронавирусной инфекции, 190 человек выписаны из больницы, 24 умерли. Из них на Москву приходится 1880 случаев, более 100 человек выписаны из больницы.