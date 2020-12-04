Вирусолог из Ухани предсказала вспышку новых видов коронавируса

https://static.news.ru/photo/3a3d5f46-367e-11eb-8fe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miguel Candela/Keystone Press Agency/Global Look Press

Специалист Уханьского института вирусологии Ши Чжэнли заявила, что летучие мыши на юге и юго-западе Китая являются носителями других коронавирусов, которые способны передаваться людям. По её словам, данные вирусы, в том числе и родственные Sars-CoV-2, вероятно, были распространены в природе за пределами Китая, в странах Южной Азии.

Об этом сообщает Guardian. Издание отмечает, что пока не известно, сколько времени коронавирус циркулировал среди животных или даже людей, пока не проявился в конце 2019 года. Чжэнли считает, что летучие мыши были его первоначальным носителем, затем Sars-CoV-2 передался какому-то «промежуточному» животному, и уже после добрался до человека.

Этого промежуточного носителя предстоит определить, — подчеркнула вирусолог.

Издание отмечает, что Чжэнли и группа учёных так и не обнаружили Sars-CoV-2 у сельскохозяйственных животных, которых они протестировали в провинции Хубэй. При этом Чжэнли отмечала, что в Китае есть «горячие точки», где вирусы, подобные Sars-CoV-2, демонстрируют высокое генетическое разнообразие и, соответственно, высокую способность к мутациям.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поиски источника первого заражения коронавирусом следует искать в китайском городе Ухань. Именно там была зафиксирована первая вспышка. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, только на основе обнаруженных там данных можно будет вести изыскания повсюду.