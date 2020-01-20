https://static.news.ru/photo/058f1aec-3bdd-11ea-a59f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Giuseppe Graziano

Один из пассажиров авиарейса, следовавшего в Макао, выложил в соцсети видео, на котором видно, как медики ищут у людей симптомы коронавируса нового типа.

Медработники измерили температуру каждого пассажира бесконтактным термометров и отправили в клиники тех, у кого обнаружен жар или другие признаки возможного инфицирования, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на The Beijing News.

Как писал NEWS.ru ранее, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему данные по новому коронавирусу, выявленному в Китае, вызывают сильное беспокойство.