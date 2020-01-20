Один из пассажиров авиарейса, следовавшего в Макао, выложил в соцсети видео, на котором видно, как медики ищут у людей симптомы коронавируса нового типа.
Медработники измерили температуру каждого пассажира бесконтактным термометров и отправили в клиники тех, у кого обнаружен жар или другие признаки возможного инфицирования,
Как писал NEWS.ru ранее, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, почему данные по новому коронавирусу, выявленному в Китае, вызывают сильное беспокойство.
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