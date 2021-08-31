Ветераны пригрозили депутатам смертью за попытку захватить Казахстан

Председатель казахского Союза ветеранов (участников боевых действий на таджикско-афганской границе и военных конфликтов. — NEWS.ru) и глава незарегистрированной партии «Ел Тірегі» Мурат Мухамеджанов и Нуржан Альтаев пригрозили некоторым депутатам российской Государственной думы смертью за попытку захватить Казахстан. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Я предупреждаю — два метра ширины, два метра глубины вам найдётся на нашей казахской земле. Лично я обещаю, что эти люди будут уничтожены, кто сюда придёт, — заявил Мухамеджанов.

Угрозы обращены к таким известным российским политикам, как Владимир Жириновский, Павел Шперов, Вячеслав Никонов и Евгений Фёдоров. По мнению представителей Союза ветеранов, именно эти депутаты хотят отобрать «исконно казахские территории» в пользу России. Также Мухамеджанов прошёлся по российским ветеранам из организации «Офицеры России», назвав их «клоунами» и также пообещав им скорую расправу в случае их визита в Казахстан.

Мы вас здесь достойно встретим. У нас степь широкая в Казахстане, место положить найдётся, — пригрозил ветеран.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал территории Казахстана «большим подарком со стороны России и СССР». МИД Казахстана передал ноту российской стороне в связи с высказыванием российского парламентария. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что участившиеся провокационные высказывания отдельных российских политиков в отношении Казахстана наносят серьёзный ущерб дружеским отношениям между государствами.