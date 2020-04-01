Ведущий эпидемиолог Китая рассказал, когда пандемия пойдёт на спад

https://static.news.ru/photo/466a870e-741d-11ea-9016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tao Liang/Xinhua/Global Look Press

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа пойдёт на спад к концу апреля. Этому поспособствуют жёсткие меры стран, предпринимаемые в борьбе с распространением COVID-19. Такое мнение высказал главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань.

Он заявил об этом в эфире одного из местных телеканалов.

Я уверен, что благодаря жёстким мерам каждой из стран эпидемиологическую ситуацию в мире можно взять под контроль. Я ожидаю, что примерно к концу апреля эпидемия должна пойти на спад, — приводит РИА Новости слова главного эпидемиолога КНР.

Всего в мире зарегистрировано более 859 тысяч случаев заболевания. В России коронавирус диагностирован у 2777 человек, 24 пациента умерли, 190 излечились. На Москву приходится 1880 случаев заболевания.

Как ранее писал NEWS.ru, КНР не грозит вторая волна распространения нового коронавируса, а ситуация с пандемией в мире начнёт нормализовываться уже в конце апреля. Такой прогноз высказал 1 апреля ведущий китайский вирусолог Чжун Наньшань.