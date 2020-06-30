Вашингтон обвинил Китай в стерилизации мусульманского населения страны

https://static.news.ru/photo/0551fc5e-bae8-11ea-9896-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

США нанесло новый информационный удар по Китаю, обвинив его в умышленном сокращении популяции уйгуров.

Соответствующий доклад представило агентство AP, ссылаясь на секретное расследование, проведённое в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР при участии американского антикоммунистического фонда. В нём утверждается, что китайские власти принуждают к стерилизации или применению противозачаточных средств женщин, принадлежащих к этому национальному меньшинству. В докладе говорится, что их выводы основаны на официальной статистике, государственных документах и интервью с 30 бывшими заключенными, членами их семей и бывшим инструктором лагеря перевоспитания.

В статье отмечается, что целью Пекина является ограничение роста мусульманского населения страны на генетическом уровне. В частности, родителей трёх или более детей разлучают с ними, если семья не в состоянии заплатить крупные штрафы. При этом полиция обыскивает их дома в поисках спрятанных детей.

Ранее в Китае действовала одна из самых передовых систем поощрения национальных меньшинств в мире — несмотря на программу «одна семья — один ребенок» меньшинствам разрешали иметь по два или даже три ребенка, если они были деревенскими жителями. Им также предоставляли квоты при приёме на работу в госучреждения, пишут argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. Официальный Пекин утверждает, что «центры по перевоспитанию» ограждают уйгуров от влияния радикального фундаментализма. В них уйгуры получают новые навыки, чтобы впоследствии найти хорошую работу. Также сообщалось, что американский президент Дональд Трамп может подписать законопроект о введении санкций в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.