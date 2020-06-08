Мир

Трамп подпишет законопроект о санкциях против КНР за притеснение уйгуров

20:52, 08 июня 2020 15

Американский президент Дональд Трамп может подписать законопроект о введении санкций в отношении китайских чиновников за притеснение уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Как сообщает Reuters, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект на прошлой неделе. Источник агентства затруднился сказать, когда глава Белого дома намерен подписать документ.

Гуманитарные организации и страны Запада критикуют власти КНР за действия в отношении мусульманского населения Синьцзяна. Официальный Пекин утверждает, что «центры по перевоспитанию» ограждают уйгуров от влияния радикального фундаментализма. В них уйгуры получают новые навыки для того, чтобы найти хорошую работу.

NEWS.ru писал, что Министерство торговли США включило 33 китайские компании в чёрный список за связь с китайским правительством. В перечень попали организации, зарегистрированные в Гонконге, на Каймановых островах и в Китае. Ряд организаций, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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