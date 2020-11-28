В Южной Корее уничтожат более 400 тысяч животных из-за птичьего гриппа

Власти Южной Кореи приняли решение уничтожить 290 тысяч цыплят, 100 тысяч уток и 19 тысяч уток-бройлеров из-за вспышки вируса штамма H5N8 среди домашней птицы в одном из хозяйств страны.
Учёные выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа в птицеводческом хозяйстве в провинции Чолла-Пукто, специализирующемся на разведении уток,
В радиусе 10 км от фермы в Чолла-Пукто введён режим карантина, специальные службы проводят дезинфекцию территории. В течение ближайших двух суток в стране запрещено перевозить домашнюю птицу.
Как сообщал NEWS.ru, четвёртый случай вируса штамма H5N8 в Южной Корее был зафиксирован в середине ноября. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.
В префектуре Хёго в Японии также ранее была зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур, учёные подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.