В Южной Корее уничтожат более 400 тысяч животных из-за птичьего гриппа

https://static.news.ru/photo/c2c4715a-3175-11eb-a7a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Власти Южной Кореи приняли решение уничтожить 290 тысяч цыплят, 100 тысяч уток и 19 тысяч уток-бройлеров из-за вспышки вируса штамма H5N8 среди домашней птицы в одном из хозяйств страны.

Учёные выявили очаг высокопатогенного птичьего гриппа в птицеводческом хозяйстве в провинции Чолла-Пукто, специализирующемся на разведении уток, передаёт ТАСС. Ферма расположена почти в 300 км от столицы Южной Кореи Сеула. Ранее подобный вирус обнаруживали в стране только среди диких птиц.

В радиусе 10 км от фермы в Чолла-Пукто введён режим карантина, специальные службы проводят дезинфекцию территории. В течение ближайших двух суток в стране запрещено перевозить домашнюю птицу.

Как сообщал NEWS.ru, четвёртый случай вируса штамма H5N8 в Южной Корее был зафиксирован в середине ноября. Он был найден в помёте уток в районе города Ичхон столичной провинции Кёнгидо.

В префектуре Хёго в Японии также ранее была зафиксирована масштабная вспышка птичьего гриппа, власти начали массовое уничтожение кур, учёные подозревают, что вирус имеет высокую патогенность.