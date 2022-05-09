В Японии заявили о поддержке решения G7 об отказе от нефти России Премьер Японии Кисида: Токио едино с другими странами G7 в решении об отказе от нефти РФ

Фумио Кисида / Фото Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что Токио едино с другими странами «Большой семёрки» (G7) в решении отказаться от импорта нефти из России. По его словам, в Японии поддержат это решение, хотя оно приведёт к сложностям в стране, сообщает ТАСС.

Для Японии, которая полагается на импорт большей части энергетических ресурсов, это сложное решение. Но сейчас единство G7 важно, как никогда, — отметил премьер.

Кисида не назвал конкретные сроки сокращения поставок энергоресурсов из России, лишь заявив, что вопрос предметно проработают в ближайшее время. Премьер пообещал сделать всё возможное, чтобы рядовые граждане страны и местные компании как можно меньше пострадали.

Ранее стало известно, что Фумио Кисида заявил: Япония нашла способ сократить свою зависимость от российского топлива. Страна сможет развивать сектор атомной энергетики. Он отметил, что перезапуск одного ядерного реактора равен поставке на рынок 1 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год.