В Японии сомневаются в эффективности потолка цен на российскую нефть

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Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно поставил под сомнение реальную эффективность введения потолка цен на российскую нефть, сообщает ТАСС. В то же время, он считает, что это ударит по доходам Москвы от нефтяного экспорта.

Введение потолка цен на российскую нефть призвано сократить доходы России и обеспечить стабильность нефтяного рынка. Я не могу с уверенностью говорить об эффективности такой меры. Однако полагаю, что она позволит снизить цены на российскую нефть, — заявил Мацуно.

По его мнению, Москве придется снижать цены на нефть даже при торговле с теми странами, которые не присоединились к санкциям. Так или иначе, заявил генсек японского кабмина, это снизит доходы России от экспорта энергоносителей.

Страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года. При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.