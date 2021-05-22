В Японии рассказали о планах Москвы передать Токио часть Курил

https://static.news.ru/photo/2031fc9e-bc46-11eb-be50-96000091f725_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Russian Look/Global Look Press

Советский Союз был готов передать Японии два из четырёх островов, на которые сейчас претендует Токио, из-за Китая. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на рассекреченные документы.

Агентство отмечает , что когда в начале 1970-х годов отношения Японии и Китая улучшились, Москва решила добиться подписания с Токио мирного договора. Ради этого была готова передать Хабомаи и Шикотан. Два крупных острова Курильской гряды — Кунашир и Итуруп — СССР планировал оставить себе.

Проект мирного договора, предусматривающий передачу двух островов, был составлен на заседании Политбюро ЦК КПСС 3 августа 1972 года, отмечает Kyodo. В документе прописали требования к Японии. Так, Токио и дислоцированные в стране войска США должны были дать гарантии ненападения. Проект документа не позволял сторонам угрожать друг другу применением оружия.

Также Япония должна была демилитаризовать Хабомаи и Шикотан после передачи ей этих островов и в будущем не выдвигать новых территориальных претензий.

Япония настаивала на передаче всех четырёх островов, поэтому изменилась позиция руководства СССР. Во время визита премьер-министра Японии Какуэя Танаки в Москву в октябре 1973 года проект мирного договора не был представлен, указывает Kyodo.

Ранее стало известно, что власти Японии продолжат «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Официальный Токио намерен заключить с Москвой мирный договор на основе свой базовой позиции. Об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, опубликованной японским Министерством иностранных дел. Проблему Курильских островов («северных территорий») в МИД Японии назвали сложнейшей в отношениях с РФ.