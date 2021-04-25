В Токио пообещали продолжить «упорные» переговоры с Москвой по Курилам

https://static.news.ru/photo/bc3dea42-a71c-11eb-91a6-96000091f725_660.jpg Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Японские власти продолжат «упорные» переговоры с Россией по проблеме Южных Курил. Официальный Токио намерен заключить с Москвой мирный договор на основе свой базовой позиции. Об этом говорится в «Синей книге по дипломатии» за 2021 год, опубликованной японским Министерством иностранных дел. Фрагменты приводит РИА Новости.

Проблему Курильских островов («северных территорий») в МИД Японии назвали сложнейшей в отношениях с РФ. В документе подчёркивается, что правительство продолжит вести упорные переговоры, призванные разрешить указанный вопрос и привести к заключению мирного договора.

Отношения с РФ крайне важны. Япония будет выстраивать их с учётом потенциальных возможностей, развивать весь комплекс японо-российских отношений в широком спектре областей, таких как политика, включая проблему подписания мирного договора, экономика, гуманитарные обмены, и постараться решить проблему северных территорий, — говорится в документе.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Ранее профессор Тихоокеанского государственного университета политолог Илдус Ярулин оценил реальное значение Курильских островов для жителей Японии.

По его словам, власти страны поддерживают радикальные настроения некоторых жителей, однако большинству японцев Курильские острова не нужны. Они уже считают, что эти территории принадлежат России.