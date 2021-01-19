В Японии при уборке снега погибли более 60 человек

https://static.news.ru/photo/1039eef0-5a3a-11eb-a289-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Более 60 человек погибли в Японии при уборке снега и попытке расчистить от сугробов свои дома. Об этом сообщил министр государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма страны Кадзуеси Акаба.

По его словам, это рекордное количество погибших при таких условиях. Министр пообещал, что государство быстро подсчитает необходимые суммы и предоставит помощь гражданам для безопасной уборки снега, передаёт ТАСС.

Мы крайне озабочены рекордным числом погибших при расчистке, — заявил он.

С декабря 2020 года на севере главного японского острова Хонсю и на северном острове Хоккайдо не прекращаются обильные снегопады. В результате в этих районах происходят перебои в движении транспорта, периодически нарушается работа коммунальных служб. Кроме того, более 60 граждан погибли при уборке снега. Большинство из них — пожилые люди, которые падали с крыш своих домов, очищая их от сугробов, или погибали под снежными завалами. В связи с этим японское правительство окажет северным районам страны экстренную финансовую помощь.

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