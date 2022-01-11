В Японии придумали, как найти нового наследника императорского престола

Премьер-министр Японии Фумио Кисида представил доклад о расширении круга наследников нынешнего императора Нарухито. В документе предлагается для преодоления возможного кризиса престолонаследия сохранить статус членов императорской семьи за дочерями монарха, передаёт ТАСС. Сейчас после выхода замуж дочери императора переходят в категорию рядовых гражданок страны, а их сыновья теряют права на престол.

В докладе предлагается разрешить императору усыновлять мальчиков из семей, которые до Второй мировой войны входили в состав ныне несуществующей большой императорской фамилии. Для обсуждения этих предложений в парламенте создадут специальное совещание из представителей всех политических партий. Первое заседание пройдёт 18 января.

У 61-летнего императора Нарухито есть только один ребёнок — 20-летняя дочь Айко, которая учится в токийском университете. Официальным наследником монарха является его единственный 55-летний брат принц Акисино (Фумихито).

Ранее историк Эд Оуэнс рассказал, что королева Елизавета II начала формальный процесс передачи своей власти сыну, принцу Чарльзу. По словам специалиста, смерть королевы не вызовет кризиса в королевской семье, поскольку Чарльз всё чаще заменяет её на различных мероприятиях, в том числе взял на себя присвоение титулов, которым прежде занималась Елизавета II.