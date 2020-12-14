В Японии назвали главный иероглиф уходящего года

https://static.news.ru/photo/107782c0-3e19-11eb-9fba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Datiche/AFLO/Global Look press

В Японии определили главный иероглиф 2020 года — им стал «мицу» со значением «тесный».

Так, данный символ выбран в связи с рекомендациями избегать тесных пространств, скоплений людей и тесных контактов из-за пандемии COVID-19, передаёт телеканал NHK.

Известно, что выбор иероглифа — это ежегодная традиция в Японии. Знак выводит на полотне бумаги настоятель буддийского храма «Киёмидзу-дэра» в Киото. Примечательно, что японцы на письме применяют китайские иероглифы, заимствованные в период отсутствия своей письменности.

Иероглифы уходящих лет выбирают в Японии на протяжении 25 лет. Данная традиция началась в 1995 году.

По состоянию на 14 декабря в Японии зафиксировано 177 287 случаев COVID-19. От заболевания скончались 2562 человека. В активной фазе болезни находятся 25 439 человек, из них 583 — в критическом состоянии. От коронавируса излечились 149 286 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал безопасные места для встречи Нового года в период пандемии COVID-19.

По его словам, говорить об улучшении ситуации с коронавирусом пока нельзя.