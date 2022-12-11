В Японии могут улучшить комплексы Patriot для перехвата гиперзвуковых ракет Yomiuri: Япония рассмотрит модернизацию комплексов Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет

Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Власти Японии изучают возможность модернизации части имеющихся комплексов противоракетной обороны Patriot PAC-3 для перехвата гиперзвуковых ракет, сообщила со ссылкой на правительственные источники газета Yomiuri. По данным издания, комплексы могут оснастись американскими радарами LTAMDS, которые обеспечивают круговой обзор. Японские инженеры полагают, что благодаря этим радарам не только увеличится дальность обнаружения, но и появится возможность отслеживать цели, летящие на большой скорости по произвольной траектории.

Противоракетная оборона Японии состоит из восьми эсминцев, оснащенных системой Aegis, и 34 комплексов Patriot PAC-3, оснащенных ракетами-перехватчиками. Правительство планирует модифицировать часть PAC-3 и внедрить новый тип радара, LTAMDS, который планируют развернуть американские военные, — говорится в статье.

Япония обладает двухуровневой системой ПРО. Эсминцы с системой Aegis способны сбивать баллистическую ракету на среднем этапе траектории. В случае неудачи на втором уровне ПРО срабатывают Patriot PAC-3, сбивающие ракету уже на подлете. Оснащение комплексов PAC-3 новыми радарами включат в план укрепления обороны, который должен быть утвержден кабмином Японии 16 декабря, по данным Yomiuri.

Ранее власти Германии объяснили отказ предоставить системы Patriot Украине. Госминистр МИД ФРГ Тобиас Линднер пояснил, что эти комплексы являются частью системы коллективной обороны НАТО, поэтому их решили передать Польше.