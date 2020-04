В Японии 34 члена экипажа круизного судна заразились коронавирусом

Местные чиновники рассказали, что инфицированных с симптомами разместят в медицинских центрах. Те пациенты, у которых не наблюдается признаков коронавируса, останутся на борту в изолированных каютах.

Another 33 people have been confirmed to be infected with the novel coronavirus on the #CostaAtlantica , an Italian cruise moored in Nagasaki, #Japan , NHK television reported Tuesday. The cruise ship has no passengers onboard with a total crew of 623. pic.twitter.com/vzRO0Nps65