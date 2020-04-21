Названы самые безопасные на время коронавируса страны

https://static.news.ru/photo/b93438be-8374-11ea-ade3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Petyx / Ipa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рейтинг самых безопасных на время распространения коронавируса стран составили эксперты. Сотрудники фонда DKG учли меры по борьбе с распространением инфекции.

Лидирует в списке безопасных стран Израиль, у которого есть большой опыт по закрытию границ и ЧС. На втором месте идёт Германия, у которой сейчас лучшие показатели по сравнению с другими европейскими странами, пишет издание Express. И после стабилизации ситуации у неё есть все шансы получить экономическое преимущество.

Затем идут Южная Корея, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония, Гонконг.

По состоянию на 20 апреля число заражённых коронавирусом превысило 2,4 млн человек в мире. Выздоровели свыше 643 тыс. человек, умерли более 168 тыс. В России зафиксирован 47 121 случай заболевания, 3 446 человек выздоровели, 434 человека умерли. В Москве 26 350 заразились COVID-19, 1838 выздоровели. 233 умерли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Южной Кореи сняли ряд ограничений, которые были введены в период активного распространения коронавируса в стране. При этом ряд мер социального дистанцирования продлены ещё на 16 дней.