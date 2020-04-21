Названы самые безопасные на время коронавируса страны

Рейтинг самых безопасных на время распространения коронавируса стран составили эксперты. Сотрудники фонда DKG учли меры по борьбе с распространением инфекции.
Лидирует в списке безопасных стран Израиль, у которого есть большой опыт по закрытию границ и ЧС. На втором месте идёт Германия, у которой сейчас лучшие показатели по сравнению с другими европейскими странами,
Затем идут Южная Корея, Австралия, Китай, Новая Зеландия, Тайвань, Сингапур, Япония, Гонконг.
По состоянию на 20 апреля число заражённых коронавирусом превысило 2,4 млн человек в мире. Выздоровели свыше 643 тыс. человек, умерли более 168 тыс. В России зафиксирован 47 121 случай заболевания, 3 446 человек выздоровели, 434 человека умерли. В Москве 26 350 заразились COVID-19, 1838 выздоровели. 233 умерли.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Южной Кореи сняли ряд ограничений, которые были введены в период активного распространения коронавируса в стране. При этом ряд мер социального дистанцирования продлены ещё на 16 дней.
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