В Южной Корее отменены некоторые ограничения, введённые из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ae74058-8226-11ea-af22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Южной Кореи сняли ряд ограничений, которые были введены в период активного распространения коронавируса в стране.

Об этом сообщил премьер-министр страны Чон Се Гюн. При этом ряд мер социального дистанцирования продлены ещё на 16 дней.

Наиболее безопасно поддерживать интенсивное социальное дистанцирование, но реально это не так просто. Мы должны найти золотую середину, — сказал глава правительства.

По его словам, с 6 мая страна сможет перейти к «рутинному социальному дистанцированию», если сохранится «стабильное управление на нынешнем уровне», передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал о том, что специалисты из Института науки и технологий Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто создали реагент, при использовании которого тест на коронавирус занимает всего 20 минут.