Медицинские учреждения, размещённые на стадионах и в выставочных центрах, перешли в режим отдыха.

The temporary hospital of Jianghan in Wuhan, capital of central China's Hubei Province, which was converted from Wuhan International Conference and Exhibition Center, closed on Monday afternoon. #CombatCoronavirus #UnityIsStrength pic.twitter.com/OqaAH314rx