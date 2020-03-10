Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайском городе Ухань из временных госпиталей, открытых после вспышки коронавирусной инфекции, выписали пациентов. В связи с этим все 14 больниц были закрыты.

Медицинские учреждения, размещённые на стадионах и в выставочных центрах, перешли в режим отдыха.

10 марта Ухань с инспекцией посетил лидер КНР Си Цзиньпин. Он ознакомился с принимаемыми местными властями мерами по борьбе с COVID-19 и встретился с медиками, социальными работниками и военными, писал NEWS.ru.

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