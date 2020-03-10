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Заражение COVID-19 диагностировали у гражданина Франции, прибывшего в Улан-Батор из Москвы 2 марта. Это первый подтверждённый случай инфицирования коронавирусом в Монголии.

7 марта у мужчины начался жар, предварительные анализы указали на наличие вируса в организме. Француза изолировали от общества, его состояние врачи оценивают как стабильное, сообщило агентство МОНЦАМЭ. Ранее NEWS.ru писал,...