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Михаил Щипанов
В китайском городе Ухань из временных госпиталей, открытых после вспышки коронавирусной инфекции, выписали пациентов. В связи с этим все 14 больниц были закрыты.
Медицинские учреждения, размещённые на стадионах и в выставочных центрах, перешли в режим отдыха.
The temporary hospital of Jianghan in Wuhan, capital of central China's Hubei Province, which was converted from Wuhan International Conference and Exhibition Center, closed on Monday afternoon. #CombatCoronavirus #UnityIsStrength pic.twitter.com/OqaAH314rx— CCTV (@CCTV) March 10, 2020
The temporary hospital of Jianghan in Wuhan, capital of central China's Hubei Province, which was converted from Wuhan International Conference and Exhibition Center, closed on Monday afternoon. #CombatCoronavirus #UnityIsStrength pic.twitter.com/OqaAH314rx
10 марта Ухань с инспекцией посетил лидер КНР Си Цзиньпин. Он ознакомился с принимаемыми местными властями мерами по борьбе с COVID-19 и встретился с медиками, социальными работниками и военными, писал NEWS.ru.
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Заражение COVID-19 диагностировали у гражданина Франции, прибывшего в Улан-Батор из Москвы 2 марта. Это первый подтверждённый случай инфицирования коронавирусом в Монголии.
7 марта у мужчины начался жар, предварительные анализы указали на наличие вируса в организме. Француза изолировали от общества, его состояние врачи оценивают как стабильное, сообщило агентство МОНЦАМЭ.
Ранее NEWS.ru писал,...
В Ухани закрылись все временные госпитали