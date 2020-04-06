В Таиланде запрет на международное авиасообщение продлили до 18 апреля

https://static.news.ru/photo/34312782-7800-11ea-ae3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chaiwat Subprasom/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Таиланда продлили на 12 дней запрет на посадку бортов из других стран, действовавший с 4 апреля. Меры, принятые в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, будут действовать до 18 апреля включительно.

О решении не снимать ограничения было сообщено после того, как в стране выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусом. В Таиланде зарегистрированы более 2200 пациентов с COVID-19, 26 инфицированных скончались, передаёт Reuters.

Садиться в аэропортах азиатской страны могут лишь правительственные и военные самолёты, а также те, что привезли граждан Таиланда, находившихся в других государствах, писал NEWS.ru.