Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 06:53

«В США знают»: посол о планах России на Гренландию

Моргулов заявил, что Россия и Китай не планируют захват Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Москва и Пекин не имеют планов по «захвату Гренландии», заявил РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По его словам, в США об этом прекрасно знают.

И мы, и наши китайские партнеры неоднократно заявляли об отсутствии у нас планов по захвату Гренландии. В Вашингтоне прекрасно об этом знают, — сказал дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права. По ее словам, ключевым моментом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.

До этого газета The New York Times написала, что Фарерские острова временно заморозили свои планы по независимости от Дании. Решение связано с притязаниями Вашингтона на другую датскую автономию — Гренландию. Как отметило издание, местные власти решили не обострять отношения с Копенгагеном на фоне нестабильной ситуации. До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент США в конечном итоге получит контроль над Гренландией, несмотря на сопротивление европейских стран.

Китай
США
Россия
Гренландия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ложь пиарщиков ВСУ и уничтоженный Ми-24: новости СВО на утро 10 февраля
Сборная Японии подала официальную жалобу на Олимпиаде
«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине
В РПЦ отреагировали на шутки Сабурова о Христе
Стали известны показания засекреченного свидетеля по делу о «Крокусе»
Россиян предупредили о последствиях потери электронной подписи
Япония решила закупать для Украины нелетальное снаряжение
Психолог назвала признаки неготовности женщины к отношениям
Раскрыта причина смерти звезды фильма «Один дома»
В России умер адвокат, добившийся моратория на смертную казнь
ВСУ потеряли три единицы техники за одно утро
«РФ не опустится до хамства»: Карасин о санкциях, ЕС и принципах дипломатии
Учения НАТО в Литве закончились победой России: что происходит?
Названы победители ритм-танца на Олимпиаде в Италии
«В США знают»: посол о планах России на Гренландию
Военэксперт раскрыл, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS
Врач ответила, к каким опасным последствиям может привести пищевая аллергия
ЕС проигнорировал одно важное предложение России
Онколог назвал виды рака, которые чаще всего возвращаются
«Никаких денег»: в Италии сделали неожиданное заявление об Украине
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.