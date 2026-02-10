«В США знают»: посол о планах России на Гренландию Моргулов заявил, что Россия и Китай не планируют захват Гренландии

Москва и Пекин не имеют планов по «захвату Гренландии», заявил РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. По его словам, в США об этом прекрасно знают.

И мы, и наши китайские партнеры неоднократно заявляли об отсутствии у нас планов по захвату Гренландии. В Вашингтоне прекрасно об этом знают, — сказал дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все вопросы, связанные с Гренландией, должны решаться строго в рамках международного права. По ее словам, ключевым моментом при обсуждении будущего этой автономной территории должны стать интересы ее граждан.

До этого газета The New York Times написала, что Фарерские острова временно заморозили свои планы по независимости от Дании. Решение связано с притязаниями Вашингтона на другую датскую автономию — Гренландию. Как отметило издание, местные власти решили не обострять отношения с Копенгагеном на фоне нестабильной ситуации. До этого военный эксперт Алексей Леонков заявил, что президент США в конечном итоге получит контроль над Гренландией, несмотря на сопротивление европейских стран.